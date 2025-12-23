Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz ve ailesine moral ziyaretinde bulundu.

Ellerinde pankartlar ve balonlarla Karakiraz ailesinin evine yürüyen Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve vatandaşlar ziyarette adını ‘umut papatyaları’ koydukları papatyaları ve oyuncağı Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş adına aileye takdim ettiler.

Valilik onaylı bağış bilgileri:

Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz

Banka: Ziraat Bankası

TL IBAN:

TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

USD IBAN:

TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

EURO IBAN:

TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03

Faaliyet Sorgulama Numarası: 19.2025.2949-Osman Karakiraz