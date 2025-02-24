Ahlatcı Çorum FK’da Suat Kayalı cezalı duruma düştü.

Üç sarı kartı bulunan Suat Kaya, Adanaspor maçında oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinden yaptığo itiraz nedeni ile dördüncü hakemin uyarısı ile sarı kart gördü.

Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Suat Kaya cezalı duruma düştü ve haftaya cumartesi günü Iğdır FK ile deplasmanda oynayacağı maçta cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Aynı maçta bu sezon yedinci sarı kartını gören Atakan Akkaynak ise ceza sınırına dayandı. Diğer sarı kart gören Loick Landre ise bu sezonki ikinci sarı kartını gördü.