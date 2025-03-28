Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Şubat ayında Çorum’un ihracatında önceki aya göre düşüş yaşanırken ithalatında ise yükseliş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat %2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un ocak ayında 315.6 milyon dolar olan ihracatı şubat ayında 274,8 milyon dolara düşerken, 218 milyon dolar olan ithalatı ise 283,3 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında Samsun’da şubat ayında ihracat 128 milyon dolar, ithalat 97,1 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3 milyon dolar, ithalat 6,2 milyon dolar, Amasya’da ihracat 15,3 milyon dolar, ithalat 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.