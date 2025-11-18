Kadınlar Voleybol 2. Liginde onuncu hafta maçları sonunda sıralama değişmedi. Temsilcilerimiz haftayı bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile kapattı.

Ligin namağlup lideri Samsunspor onuncu maçında temsilcimiz Çorum Arenaspor karşısında bu sezonki dördüncü seti kaybetmesine karşın maçı 3-1 alarak 29 puanla liderliğini devam ettirdi. Lig ikincisi Bordo Mavi61 takımı ise Bayburt Gençlik Merkezi deplasmanında zorlanmadan 3-0 galip gelerek lideri takibini sürdürdü.

Üçüncü sırada yer alan Osmancık Belediyespor ise ilçeki ilk il derbisinde Çorum Voleybol karşısında 3-0’lık skorla galip gelerek ilk iki iddiasını devam ettirdi.

14. grupta ilk yarının son hafta maçları pazar günü oynanacak. Çorum Voleybol 52 Çamlıkspor’u Arenaspor ise Rize Endüstri Meslek Lisesi’ni konuk ederken Osmancık Belediyespor ise en yakın rakibi Beşikdüzü deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek için mücadele edecek.