Sungurlu Belediyesi, Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesiyle İlçede yeni doğan bebeklerin ailelerine ilk destek elini uzatmaya devam ediyor.

Proje çerçevesinde hazırlanan Yeni Doğan Bakım Setleri, ailelerin ilk günlerde ihtiyaç duyabileceği temel ürünlerden oluşuyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, proje kapsamındaki çantaları teslim etmek üzere Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Gözde AYDIN NARİN’i makamında ziyaret ederek, hazırlanan yeni doğan setlerinin bir kısmını ailelere ulaştırılmak üzere Gebe Okulu yetkililerine takdim etti.

Ziyaret sırasında projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Dere, şu ifadeleri kullandı; “Aileyi güçlendiren, aile bağlarını destekleyen her türlü çalışmayı önceliğimize aldık. Yeni doğan bebeklerimizin sağlıklı bir başlangıç yapması ve ailelerimizin yanında olduğumuzu hissetmesi bizler için çok kıymetli. Bu setler küçük bir hediye gibi görünse de büyük bir sevgi ve destek mesajı taşıyor. Belediye ekiplerimiz, hastane tarafından iletilen yeni doğum bilgileri doğrultusunda aileleri evlerinde ziyaret ederek “Hoş Geldin Bebek” setlerini ulaştırmayı sürdürüyor.’’ İfadelerinde bulundu.