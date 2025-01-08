Okullu Yıldız erkekler futsal il birinciliğinde üçüncülük kupasını Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu kazandı. Üçüncülük dördüncülük maçında Özel Bilgi Ortaokulu’nu 6-2 yenen Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu üçüncü oldu.

Yarı final maçlarını kaybeden iki takımın maçında ilk yarı büyük çekişmeye sahne oldu ve Sungurlu İsmetpaşa bu devreyi 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Sungurlu temsilcisi Efe’nin yıldızlaştığı ve dört gol attığı maçtan 6-2 galip ayrılarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.