Zirve Eğitim Kurumları sahibi Nihat Polat’ın genel başkanı olduğu Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası (SÜRSEN) tarafından Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te sürücü eğitimi programı düzenlendi.

Nihai hedefi Türk Cumhuriyetleri trafik ve sürücü eğitimi ortak mevzuat çalışması olan bu programın birincisi Ekim 2024’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmıştı. Bakü’de gerçekleştirilen program hem Rusya hem TRT hem de Azerbaycan televizyonları tarafından paylaşılmıştı.

İkincisi Taşkent Ulaştırma Üniversitesinde düzenlenen programa üniversite ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri katıldı. Basınında ilgi gösterdiği programa Türkiye’den sendika yönetimi üyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü katıldı.

Türk Cumhuriyetleri trafik ve sürücü eğitimi ortak mevzuat çalışması programların üçüncüsünün Türkmenistan’da yapılmasının planlandığı ifade edildi.