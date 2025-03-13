Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü maçının kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Haftayı yeni teknik direktörleri Tuncay Şanlı nezaretinde çıktıkları Gençlerbirliği maçından aldıkları güzel bir galibiyetle kapattıklarının altını çizen Topuz, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Şimdi önlerinde grubun güçlü takımlarından Keçiörengücü olduğuna işaret eden Kulüp Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, bu maçta her zamankinden çok daha fazla tribün desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Ligde henüz hiç bir şeyin netleşmediğini dile getiren Topuz, " Haftayı yeni teknik direktörümüz Tuncay Şanlı nezaretinde çıktığımız Gençlerbirliği deplasmanından aldığımız 2-1'lik galibiyetle kapattık. 11 haftadır yenilgi yüzü görmeyen rakibimiz karşısında aldığımız galibiyet kadar, ortaya koyduğumuz mücadeleci ve hırslı futbol da bizleri fazlasıyla mutlu etti. Ancak kulüp olarak sadece güzel bir galibiyet aldığımızın farkındayız. Ligde biten herhangi birşey olmadığının da farkındayız. Bu bağlamda baktığımız zaman hafta sonu kendi sahamızda yine zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. Başkent'in bir başka temsilcisi Keçiörengücü de grubun güçlü takımları arasında yer alıyor. Ligde hem daha rahat bir nefes alabilmek, hem de Play-Off potasına girebilmek adına bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu konuda teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimize güvenimiz tam. Bununla birlikte bu maçta hiç olmadığı kadar tribün desteğine de ihtiyacımız var. Kalbi Çorum için atan herkesi bu maçta tribünde görmek istiyoruz. Bu bağlamda da yalnız bırakılmayacağımıza inanıyoruz. Böylesi önemli bir maç öncesi, " Şimdi değilse, ne zaman? " söyleminden yola çıkarak, tüm Kırmızı-Siyah aşıklarını bu maça bekliyoruz " şeklinde açıklamada bulundu.