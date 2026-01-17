Trendyol 1. ligde dün oynanan oynanan Arca Çorum FK ile Adana Demirspor takımları arasında maç öncesi iki takım taraftarları arasında dostluk gösterisi.

Zor günler geçiren ve ekonomik olarak kötü durumda olan ve ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor taraftarları buna rağmen takımlarına yalnız bırakmıyor. Dün akşam oynanan maç için Çorum’a gelen mavi beyazlı takım taraftarlarını Arca Çorum FK Siyah Duvar taraftar grubu lideri Özgür Yalvaç misafir etti.

İki takım taraftarları birlikte Çorum’u gezdiler ve dostluk gösterisi yaptılar. Siyah Duvar taraftar grubu lideri Özgür Yalvaç böyle köklü bir kulübün bu noktaya gelmesinden duyduğu üzüntüye dile getiterek en kısa sürede toparlanarak yeniden eski günlere dönmesi dileğinde bulundu.