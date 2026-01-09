Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İl Temsilcisi Necati Gül, yaptığı açıklama ile “Tarım Haftası” ve “10 Ocak Ziraat Mühendisleri Gününü”nü kutladı.

Türkiye'de tarımsal öğretimin, 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy `de bulunan Ayamama Çiftliği`nde, o zamanki adı ile Ziraat Mektebi`nin açılması ile başladığını belirten ZMO İl Temsilcisi Necati Gül, “19. yüzyılın sonlarına doğru tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınırken, bunları uygulayacak ziraatçılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1891 yılında Halkalı Ziraat Yüksek Okulu açılmıştır. O dönemde değişik illerde ziraat mektepleri de kurulmuştur. 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Okulu açılmış, 1948 yılında Ankara, 1955 yılında Ege, 1958 yılında Erzurum, 1967’de Çukurova üniversiteleri bünyesinde Ziraat Fakülteleri açılmıştır. Cumhuriyetin 50. yılına kadar 4 ziraat fakültesi açılmış iken son yıllarda bu sayı oldukça artmıştır. Ülkemizdeki Ziraat Mühendisi sayısı AB Ülkelerindeki toplam Ziraat Mühendisi sayısını aşmıştır. Bu durum, plan ve proje ile ilgilenen Ziraat Mühendislerinin plansız projesiz olarak artmasına yol açmıştır” dedi.

Türkiye ekonomisindeki tarım sektörünün payının azalmasına rağmen, öneminin ise gittikçe arttığını dile getiren Necati Gül, “Özellikle artan nüfusun beslemesi, sanayiye hammadde temini, GSYH’na katkısı, sanayi ürünlerine talep oluşturması, dış satım yoluyla döviz temin etmesi gibi katkıları dolayısıyla milli ekonomi içindeki önemini korumaktadır. Gıdaya ulaşmadaki zincirin kırılması/sağlıklı çalışmaması, tarımın, Dünya açısından ne kadar mühim olduğunun farkındalığını ortaya çıkarmıştır. Tarımda kaliteli verimliliği artıracak yatırımların ve desteklerin yapılması, yalnız tarım sektörü için değil, ekonominin tamamı için de önemlidir. Bilimsel ve sağlıklı bir üretim; Dünya Ortalamasında bir verimlilik için verilmesi gereken bilgi ve tekniğin, bu bilgileri özümlemiş teknik elemanlar aracılığıyla, çiftçiye aktarılması işin özünü oluşturmaktadır. Çiftçiyi ve üreticiyi bilgi ile buluşturan, bir bakıma çiftçi ile bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören Ziraat Mühendisleridir. Bunun bilinmesi Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumlulukları ile birlikte önemi daha da artmaktadır.

Ziraat Mühendisleri birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taşımaktadır. Bu nedenle, çok farklı sektör içinde kendini göstermektedir. Ziraat Mühendisinin çalışma alanı sadece beslenmede tarladan sofra zinciri içinde yer almaz. Sanayi için hammadde temininden, enerji üretimine, küresel ısınmanın kontrol altına alınmasından, sosyal yaşam politikalarına kadar pek çok alanda Ziraat Mühendisi yer almakta ve bu konuda söz sahipliği yapmaktadır. Ziraat Mühendisliğine gereken önem verildiği takdirde, birçok problemin çözümü konusu da halledilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türk tarımının gelişmesinde büyük katkısı olan Ziraat Mühendislerinin, günümüz şartlarında oldukça düşük ücretle hizmet ettiklerini ve kayıt dışı ekonomiye kurban edilenler arasında yer aldıklarının altını çizen Gül, “Ne yazık ki özel sektörde ücretler, işçi statüsünde çalışan asgari ücretlilerle eş değer durumundadır. Kamuda çalışan Ziraat Mühendislerinin ücret ve diğer sosyal hakları emsallerine oranla çok geride kalmıştır. Her türlü şartlarında görev yapan, çok farklı konularda birçok projeye imza atan, çok değişik konularda hizmet üreten Ziraat Mühendislerinin hak ve yetkileri, çalışma alanları, iş ve sosyal güvenliği ile özlük haklarında bir an önce iyileştirmelerin yapılması ve sahip çıkılması zorunluluk haline gelmiştir. Devlet geleneğimizin temelinde adalet vardır, imkân varsa herkes için vardır; yoksa da kimse için yoktur. Mesleğimiz, kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan, ülkemizin tarım, gıda ve sanayi alanında en zor şartlarda en büyük sorumlulukla görev yapan bir camiadır. Buna rağmen, meslek grupları arasında gelir ve özlük hakları açısından ciddi bir denge sorunu bulunmaktadır. Kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, gelir ve özlük hakları bütüncül ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ele alınmalı; yaşadığı mağduriyetler görmezden gelinmemeli, tarımın güçlenmesine yönelik meşru ve makul beklentimiz, karar mekanizması içerisinde bulunanlarca çözüme kavuşturulmalıdır.

Çalışma şartlarındaki zorluklara rağmen, yürütmekte olduğumuz görevimizi hakkı ile yerine getirmeye, üyelerimizle birlikte, bilimsel gerekliliklere uygun çalışmaya devam edeceğimiz. Dertleri giderilmiş bir tarım sektörü ve Ziraat Mühendisliği mesleği dileğiyle, tüm meslektaşlarım ile paydaşların “Tarım Haftasını ve 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Gününü” kutluyor, ahirete göç edenleri rahmetle anıyorum.

Ayrıca, kamu düzenini tesis eden, kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini koordine eden Mülki İdare Amirlerimizin, “10 Ocak İdareciler Günü” ile tüm olumsuzluklara rağmen görevini ifa etme gayretindeki basın mensuplarının, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” de kutluyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

