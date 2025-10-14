Trafik cezalarında köklü değişiklik öngören yeni kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta gündeme geliyor.

Teklif, hız limitlerini aşan sürücülere yönelik yaptırımları ağırlaştırırken, cezalarda iki aşamalı artış dikkat çekiyor. Resmî gerekçe trafik güvenliğini artırmak olsa da, düzenlemenin bütçe açığını kapatma yönü ağır basıyor.

Cezalarda iki gün içinde iki artış

Yeni düzenlemeye göre, trafik cezalarına 31 Aralık 2025 itibarıyla ciddi zam yapılacak.

1 Ocak 2026’da ise yeniden değerleme oranı uygulanarak cezalar yüzde 25 oranında bir kez daha artacak.

Böylece yalnızca 24 saat içinde cezalarda ikinci bir artış gerçekleşmiş olacak.

Hız cezalarında tolerans dönemi bitiyor

Teklifin 14. maddesiyle hız sınırını aşma cezaları yeniden düzenleniyor. Mevcut durumda alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL iken; yeni düzenlemeyle alt sınır 2 bin TL, üst sınır ise 30 bin TL’ye çıkarılıyor. Ayrıca mevcut yüzde 10’luk hız toleransı tamamen kaldırılıyor.

31 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni sistemde, ertesi gün yani 1 Ocak 2026’da cezalar yeniden değerleme oranıyla birlikte 37 bin 500 TL’ye kadar yükselecek.

Yeni hız sınırı cezaları

Yerleşim yeri içinde:

6–10 km/s aşanlara: 2 bin TL

36–45 km/s aşanlara: 15 bin TL

46–55 km/s aşanlara: 20 bin TL

56–65 km/s aşanlara: 25 bin TL

66 km/s ve üzeri aşanlara: 30 bin TL

Yerleşim yeri dışında:

11–15 km/s aşanlara: 2 bin TL

31–40 km/s aşanlara: 12 bin TL

41–50 km/s aşanlara: 15 bin TL

51–60 km/s aşanlara: 20 bin TL

61–70 km/s aşanlara: 25 bin TL

Cezalara ek olarak, hız sınırını aşan sürücülerin belgeleri 30 ila 90 gün arasında geri alınacak.

AHLATCI TEKLİF VERENLER ARASINDA

“Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu.