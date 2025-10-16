Yeni sezona Bölgesel Amatör Lig hedefi ile hazırlanan Sungurlu Belediyespor, Çorumlu milli futbolcu Tuncay Kılıç ile anlaştı.

Kadrosunu bir çok Çorum futbolunun yakından tanıdığı isimlerle güçlendiren kırmızı beyazlı takım Çorumspor’dan yetişen ve ardından 1. lige ve milli takıma kadar yükselen Tuncay Kılıç ile anlaştı.

Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Hamdi Özsaray ve kulüp antrenörü Kıvanç Kaya ile yaptığı görüşmeler sonunda Tuncay Kılıç kırmızı beyazlı kulüple sözleşmeyi imzaladı.

Çorumspor’da başladığı futbol hayatında kırmızı siyahlı takımda profesyonel olduktan sonra milli takıma yükselen Tuncay Kılıç o dönem yüksek bir bonservis bedeli ile 1. ligde mücadele eden Göztepe’ye transfer olmuştu.

Daha sonra profesyonel liglerde sırasıyla İzmir Çoruhlu, Batman Petrolspor, Düzcespor, Hatayspor, aydınspor, 24 Erzincanspor, Yozgat 1959, Nevşehir Belediyespor, Hacettepe1945, Bayburt Özel İdarespor ve Tepecikspor formalarını giydikten sonra geçen sezon da Bölgesel Amatör Ligde Konya Ereğlispor formasını giydi.

U 16, U 17 ve U 18 milli takımlarında 20 kez milli formayı giyen Tuncay Kılıç Türkiye liglerinde ise değişik kategorilerde toplam 292 maçta forma giydi.