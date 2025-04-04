Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, dünkü düzenlediği basın toplantısında Geraldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle 7 haftadır forma giyemeyen Angolalı futbolcunun ağrılarının devam ettiğini belirten Şanlı, önümüzdeki hafta 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak Erzurumspor maçında forma giymesini beklediklerini söyledi.

Şanlı; ‘Geraldo 10 gün önce deneme antrenmanlarına katıldı. Isınma da ve 5’e 2 pas çalışmasında takımla çalıştı. Ama ağırları tekrar nüksetti. Bu hafta Erokspor maçında olmayacak ama diğer hafta bizimle birlikte olacaktır. Bizde kendisini sabırsızlıkla bekliyoruz’ dedi.

