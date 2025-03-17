Amatör Futbol sezonunun üçüncü ve son teknik toplantısı yapıldı. U11 ve U12 Ligi teknik toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapıldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve U11 ve U12 Liginde mücadele edecek kulüp temsilcileri katıldı.

Teknik toplantıda U 11 Liginin Mayıs ayı içerisinde başlatılacağı ve maçlarının şenlik havasında oynanması kararı alındı.

U11 Ligi’nde 24, U12 Ligi’ne de 24 takım olmak üzere toplam 48 takımın mücadele edeceği belirtildi. 6’şar takım 4 grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği U11 ve U12 Ligi’nde grubunda ilk iki sırayı alan 8 takımın eleme usulüne göre Play-Off maçları oynayacağı açıklandı.

Çekilen kura sonunda U11 Ligi’nde A grubunda Hitit Anadoluspor, Osmancık Kandiberspor, H.E.Kültürspor, PTT Gençlikspor, Alaca Belediyespor ve Vefaspor, B grubunda Ahlatcı Çorum FK, İskilipgücü, Sungurlu Belediyespor, Gülabibeyspor, Gençlerbirliği, Fetih Gençlikspor, C grubunda Çorum Anadolu FK, Akkent Gençlikspor, Mimar Sinanspr, Hattuşaspor, İkbalspor, Mecitözü Gençlerbirliği, D grubunda ise Çorumspor, 1907 Gençlikspor, Çorumgücü, Dodurga Belediye Beyliğispor, Çorum İdman Yurdu ve Devane Gençlikspor takımları yer aldı.

U12 Ligi’nde ise A grubunda Ahlatcı Çorum FK, Gülabibeyspor, Alaca Belediyespor, Devanespor, Çorum Anadolu FK, Dodurga Beyliğispor, B grubunda İkbalspor, Vefaspor, Osmancık Kandiberspor, Çomrumspor, 1907 Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, C grubunda Çorumgücü, Hattuşaspor, Mimar Sinanspor, Çorum İdman Yurdu, PTT Gençlikspor, Osmancık 1953spor, D grubunda Mecitözü Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, Akkent Gençlikspor, Düvenci Belediyespor, Gençlerbirliği ve Hitit Anadoluspor kulüpleri yer aldı.