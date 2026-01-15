Çorumspor eski Teknik Direktörlerinden Yavuz İncedal Düzcespor ile anlaştı.

2025- 2026 futbol sezonuna Kadir Kar yönetiminde giren Düzcespor, genç teknik adamın Artvin Hopaspor maçının ardından istifa etmesinden sonra Düzcespor’da Nedim Akbulut göreve gelmişti.

Geçtiğimiz hafta alınan sonucun ardından Düzcespor yönetimi Nedim Akbulut ile yolları ayırdıktan sonra daha öncede kulüpte görev yapan tecrübeli teknik adam Yavuz İncedal ile anlaştı. İncedal 20-21 sezonunda Düzcespor’da görev yaptı ve takımı 2. lige çıkartma başarısı gösterdi.

İncedal’ın ekibinde her zaman olduğu gibi Rıfkı Ekenler yardımcı antrenör Cengiz Tarım kaleci antrenörü ve Tevfik Akol kondisyoner olarak görev yapacak.