U13 Futbol Ligi'nin teknik toplantısının tarihi duyuruldu.

2025-2026 Amatör Futbol Sezonunda oynatılması planlanan U13 Ligi'nin fikstür ve statüsünün belirleneceği teknik toplantının tarihi açıklandı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından yapılan açıklamada, teknik toplantının 23 Ocak Cuma günü saat 15.00'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Ayan, bu tarihte yapılacak olan toplantıya takım temsilcilerinin katılmasını da rica etti.