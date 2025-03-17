Gelişim’de Çorum FK Kırşehir önünde sürprize izin vermedi.
Harun AKKAYA
SAHA: Devane.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Nezgidar Abukan, Edanur Dölkeleş.
AHLATCI ÇORUM FK U14: Hamdullah, Rüzgar Efe, Elvan, İbrahim Uysal (İbrahim Arda), Göktuğ, Muhammed (Mustafa), H.Metahan, Kaan, Rüzgar Arslanoğlu, Ali (Baran), Eyüp.
KIRŞEHİR FK U14: M.Adar, Seyfi, Selahattin, M.Arda (Ömer), Kamil, Adnan Akif (Barış), Hasan (Ahmet), Kayra, Enes, Abdulkadir.
GOLLER: Dk.17 Kamil (Kırşehir), Dk.39 (penaltıdan) Rüzgar Arslanoğlu, Dk.60 Kaan (Çorum FK)
Editör: Çorum Hakimiyet