U 15 Liginde gruplarda üçüncü hafta maçları oynandı.

Pazar günü dört karşılaşma oynandı. A grubunda Mimar Sinanspor İkbalspor karşısında 7-2’lik skorla galibiyet ile ayrıldı. Grubun diğer maçında ise Osmancık Kandiberspor ile Çorum İdman Yurdu takımları 1-1 berabere kaldılar.

B grubunda oynanan maçlarda ise Gençlerbirliği takımı Hattuşa Gençlikspor karşısında tek golle kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Vefa Gençlikspor ise Çorum Anadolu FK önünde 3-0 galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürdü.