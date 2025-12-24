U 15 Liginde gruplarda ikinci maçlar sonunda A grubunda Mimar Sinanspor B grubunda ise Gençlerbirliği liderlik koltuğuna oturdular.

A grubunda ilk haftanın lideri Mimar Sinanspor kinci maçında da İdman Yurdu karşısında 3-0 galip gelerek altı puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Grubun diğer maçında ise Osmancık Kandiberspor takımı İkbalspor karşısında 1-0 galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Grupta üçüncü hafta maçlarında pazar günü İkbalspor ile Mimar Sinanspor, Osmancık Kandiberspor ile Çorum İdman Yurdu maçları oynanacak.

B grubunda ise Gençlerbirliği ikinci maçında Çorum Anadolu FK’yı 3-1 yenerek maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Vefaspor ise grupta ilk maçında Alaca Belediyespor’u 6-0 farklı skorla yenerek grubun favorisi olduğunu gösterdi.

Grupta üçüncü hafta maçlarında Hatuşa Gnçlikspor ile Gençlerbirliği, Anadolu FK ile Vefa Gençlikspor takımları karşılaşacak.