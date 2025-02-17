U 15 Final Grubunda beklenen final oldu. Beşinci maçlarında dördüncü galibiyetlerini alan Vefa Gençlikspor ile Mimar Sinanspor takımları son maça şampiyonluk için çıkacaklar.

Final Grubunda beşinci maçlar hafta sonunda oynandı. Lider Vefa Gençlikspor, Gençlerbirliği karşısında 4-0’lık net bir galibiyet alırken Mimar Sinanspor ise Osmancık Belediyespor karşısında 6-1 galip gelerek son maça aynı puanla çıkacaklar.

Perşembe günü oynanacak Vefaspor ile Mimar Sinanspor maçını kazanan takım şampiyon olacak. Bu maçın berabere bitmesi halinde ise ikili averaj üstünlüğü olmadığı için iki takım baraj maçında şampiyonu belirlemek için bir kez daha karşı karşıya gelecekler,