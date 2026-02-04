U 15 Liginde A grubunda heyecan sona erdi.

B grubunda ise bugün ve pazar günü oynanacak dört maçla sona erecek. A grubundan Mimar Sinan ve Osmancık Kandiberspor final grubuna yükselmeyi başardı.

A grubunda son hafta maçlarında Mimar Sinanspor, İkbalspor karşısında 6-0’lık farklı galibiyet ile altıncı maçından da galibiyet ile ayrılarak grup maçları kayıpsız olarak lider tamamladı.

Osmancık Kandiberspor ise deplasmanda en yakın rakibi İdman Yurdu karşısında 2-1 galip gelerek 10 puanla ikinci olarak final grubuna yükseldi. İdman Yurdu takımı ise 7 puanla üçüncü olarak ligi tamamladı.

B grubunda ise Vefaspor Çorum Anaolu FK karşısında aldığı 8-1’lik galibiyet ile altıncı maçından da üç puanla ayrılarak final grubuna yükselmeyi garantiledi. Grupta ikincilik için kritik maçta ise Hattuşa Gençlikspor lig ikincisi Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek umutlarını son iki maça taşıdı.

Bu grupta ikinci olarak çıkacak takım bugün ve pazar günü oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Lig ikincisi Gençlerbirliği’nin bay geçeceği haftada bugün dördüncü sırada bulunan Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak. Hattuşa bu maçı kazanarak umutlarını son maça taşımak amacında. Lig ikincisi Anadolu FK ise Alaca Belediyespor karşısında kazanarak ligi 10 puanla bitirmek istiyor.

Ligde son hafta maçları ise 8 Şubat pazar günü oynanacak. Son iki maçın ardından bu gruptan final grubuna yükselenn son takım belli olacak.