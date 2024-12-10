U 15 liginde gruplarda heyecan başladı. İki grupta 17 takımın mücadele ettiği U 15 liginde ilk hafta maçları oldukça çekişmeli geçti.

İlk hafta maçları sonunda A grubunda Mavi Ayspor B grubunda ise İskilipspor takımları farklı galibiyetler ile liderlik koltuğuna oturdular.

A grubunda Mimar Sinanspor, Çorum Anadolu FK karşısında 3-0 galip gelerek gruba üç puanla başladı. Osmancık Belediyespor, İl Özel İdarespor’u deplasmanda 4-0 yeerek gruba iyi başlangıç yaptı. Mavi Ay Gençlikspor ise Kargıgücüspor deplasmanında 6-2 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu. Haftanın berabere biten tek maçında ise Osmancık Kandiberspor evinde Çorumspor ile 1-1 berabere kaldı.

B grubunda ise İskilipspor ilk maçında Hattuşa Gençlikspor deplasmanında 7-0 kazanarak ilk haftanın lideri oldu.

Vefa Gençlikspor ise Sungurlu Belediyespor deplasmanında 3-0 kazanarak gruba üç puanla başladı.

Alaca Belediyespor rakibi İskilipgücüspor maça çıkmadığı için hükmen galip geldi.

Gençlerbirliği ise HE Kültürspor’u tek golle geçerek sezona üç puanla başladı.

Ligde ikinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.