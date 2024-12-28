Amatör Futbol’da sezonun ikinci şampiyonluk kupası bugün sahibini buluyor.

U 16 Ligi Final Grubunda şampiyonluğun iki adayı Çorum Anadolu FK ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Final Grubu son haftasında saat 12’de Çorumspor ile Vefaspor takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 14’de İtfaiye sahasında şampiyonluk adayı iki takım Çorum Anadolu FK ile Mimar Sinanspor karşılaşacak.

Son maç öncesinde Çorum Anadolu FK beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik ile 13 puanla lider giriyor.

Mimar Sinanspor ise beş maçta 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bugün oynanacak maçta Anadolu FK takımına beraberlik yetiyor.

Mimar Sinanspor’un ise şampiyonluk için kazanmaktan başka şansı yok. Bu maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupaları verilecek.