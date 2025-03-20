U 17 Liginde heyecan hafta sonu oynanan beş maçla başladı.

On takımın mücadele ettiği ligde ilk hafta maçları sonunda Mimar Sinanspor takımı liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde ilk haftayı Alaca Belediyespor, Anadolu FK ve Çorumspor takımları sezona galibiyet ile başladılar.

Mimar Sinanspor deplasmanda İskilipgücüspor’u 4-0 farklı mağlup ederek bu kategorideki iddiasını ortaya koydu. Anadolu FK ve Alaca Belediyespor'u aynı skorla 2-0 kazanarak sezona üç puanla başladılar.

Çorumspor ise Buharaspor’u 2-1 yenerek üç puanın sahibi olurken haftanın gollü maçında ise Osmancık Belediyespor ile HE Kültürspor 3-3 beraberlik ile ayrıldı.

Ligde ikinci hafta maçları cumartesi günü bir maç ise pazartesi günü oynanacak.

Pazartesi maçında ilk haftanın en farklı kazanan iki takımı Mimar Sinanspor ile Alaca Belediyespor takımları karşılaşacaklar.