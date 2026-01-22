U 18 Liginde play-off’a yükselecek son takımı belirlemek için Suungurlu Belediyespor ile Çorum Anadolu FK takımları bugün Alaca ilçe sahasında oynanacak baraj maçında karşılaşacaklar.

İki grupta oynanan maçlar sonunda A grubundan Mimar Sinanspor ile B grubundan Vefa Gençlikspor ve İkbalspor takımları final grubuna yükselmeyi başarmıştı. A grubunda Sungurlu Belediyespor ve Çorum Anadolu FK takımları altı maç sonunda 13’er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar.

İki takım arasındaki maçta berabere bittiği için statü gereği baraj maçı oynanacak. İki takım bugün saat 13’de tarafsız saha olarak Alaca ilçe sahasında karşılaşacaklar. Maçı kazanan takım final grubuna yükselen dördüncü takım olacak. Maçın berabere bitmesi halinde ise uzatmalar yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Hakem Lütfican Arduç

Sungurlu Belediyespor ile Çorum Anadolu FK U 18 takımları arasında bugün oynanacak maçı Lütfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Meriç Devran Demiral yapacak. Maçın gözlemcisi ise Recai Kuzey.