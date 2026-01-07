U19 Bölgesel Gelişim Futbol Ligi 6.Grup'ta heyecan bugün oynanacak 16.hafta maçlarıyla devam edecek.

Grup sonuncusu Arca Çorum FK, hiçbir iddiası kalmayan Kastamonuspor'u konuk edecek.

10 takımlı grupta, 7 puanla son sırada yer alan Arca Çorum FK ile 15 puanlı 6.sıradaki Kastamonuspor arasında, Devane Sahası'nda oynanacak maçı Çorum bölgesi il hakemlerinden Elvan Mert Armutcu yönetecek. Saat 13.00'te başlayacak maçta Armutcu'nun yardımcılıklarını ise Taha İbrahim Atılgan ile Merve Kızılkaya yapacak. Hamide Nur Coşkun da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki başkent derbisinin oynanacağı haftanın diğer maçlarında ise Ankaragücü ile Çankayaspor, Kırıkkalespor ile Düzcespor, Boluspor'la Sivasspor, Keçiörengücü ile de Sincan Belediyesi Ankaraspor karşılaşacak.