Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup'ta mücadele eden Çorum temsilcisi Arenaspor'la Rize temsilcisi Süperpool Fındıklı 1974 arasında bugün Çorum'da oynanması gereken 19.hafta maçının ertelendiği bildirildi.

12 takımlı grupta, 7 puanla düşme hattında yer alan Fındıklı ile 26 puanı bulunan 6.sıradaki Çorum Arenaspor arasındaki maçın, iki kulübün talebi doğrultusunda, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 12 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği kaydedildi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maçın saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.