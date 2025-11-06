U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK evinde konuk ettiği Düzcespor’a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor’u 3-2 yenerek üç puan sevincini yine deplasmanda yaşayan Çorum FK evinde ilk galibiyetini almak için Düzcespor karşısıa çıktı.

Maça hızlı başlayan Çorum fK 15. dakikada kazandığı penaltı atışını Emin gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. İlk yarının sonuna kadar üstünlüğünü sürdüren kırmızı siyahlı takım ikinci yarıda kontrollü oyunr ve ani ataklarla ikinci golü aradı.

Düzcespor 64. dakikada Sinan ile bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Maçın bundan sonraki bölümünde Çorum FK hücuma çıktığı anlarda kalesinde tehlikeler yaşadı.

Bu pozisyonlarda rakibe gol izni vermeyen kaleci Timurhan 90+3. dakikada hatalı çıkışı sonunda Berat tapı Çorum FK ağlarına göndererek maçın skorunu belirledi: 1-2. Bu sonuçla Düzcespor 17 puanla çıkışını devam ettirirken Çorum FK 7 puanda kaldı.