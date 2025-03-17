U 20 Serbest Güreş İl birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Cumartesi günü Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde 25 güreşçi mücadele etti.

Çorum Belediyespor, Milli Eğitimspor ve Osmancık’tan güreşçilerin mücadele ettiği il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

57 KİLO: Harun Kaplan (Çorum Belediyespor), 2. S. Eyüp Kızıltaş (Milli Eğitimspor), 3. Emir Eraslan Kılıç (Milli Eğitimspor). 61 kilo: 1. Mustafa Kaymaz (Çorum Belediyespor), 2. Berathan Atabek (Milli Eğitimspor). 65 kilo: 1. Furkan Kara (Çorum Belediyespor), 2. Yakup Çöl (Çorum Belediyespor), Berkay Körpeş (Milli Eğitimspor). 70 kilo: Alihan Develi (Çorum Belediyespor),. 2. Ali Yağlı (Milli Eğitimspor), 3. Emre Yalçın (Milli Eğitimspor), Sedat Ege Çolak (Çorum Belediyespor), 74 kilo: 1. Semih Koyaran (Çorum Belediyespor), 2. Eyüp Berat Erdaşmış (Milli Eğitimspor), 3. Emre öner (Milli Eğitimspor). 79 kilo: 1. Ömer Faruk Ceylan (Milli Eğitimspor), 2. Arda Kaya (Milli Eğitimspor), 86 kilo: 1. Y. İbrahim Taş (Çorum Belediyespor), 2. Gökhan Yıldırım (Çorum Belediyespor), 92 kilo: 1. Şahin Dur (Çorum Belediyespor), 2. Müçteba Bera Koç (Çorum Belediyespor), 3. Enes Ünal Dölcü (Osmancık),. 97 kilo: 1. Ahmet Akbaş (Çorum Belediyespor), 2. Taha Teryeki (Milli Eğitimspor).

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.