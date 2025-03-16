Dünya Yetimler Günü nedeniyle Çorum Valiliği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ,Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Baro Başkanı Turan Kalıpcı ve bazı daire müdürleri katıldı.

İftar programında konuşma yapan Vali Çalgan, iftar yemeğinde bir araya gelip tanışmakla, hasbihal etmekle, yetimlere karşı besledikleri sevginin, onlara verdikleri değerin altını çizmek istediklerini belirterek, "Çocuklar; sevgiye, ilgiye ve desteğe en çok ihtiyaç duyan bireylerdir. Onların yüzlerinizi güldürmek, umutlarını yeşertmek ve geleceklerine ışık tutmak biz yetişkinlerin en büyük görevlerimizdendir" dedi.

Devletin güçlü desteği ve milletimizin duyarlılığı sayesinde hiçbir yetim çocuğun aç ve açıkta kalmadığını söyleyen Vali Çalgan, "El ve gönül birliğiyle bu konudaki hizmetlerin kalitesini her geçen gün biraz daha ileriye taşıyacağımıza olan inancım da tamdır. Yetim kardeşlerim şu söyleyeceklerimi lütfen hep aklınızda tutunuz.

Sakın ola ki yetimliğinizi bir dezavantaj olarak görüp, hayatta başarılı olma yolunda mücadele azminizi yitirmeyin. Allah’ın yardımı, devletimizin desteği ve aziz milletimizin sevgisi ve duası sizinledir. Kalplerinizden umut, yüzlerinizden tebessüm eksik olmasın. Bu temennilerle tüm misafirlerimize hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.