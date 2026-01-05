Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çağrısıyla biraya gelen kamu emekçileri Valilik Ek binası önünde basın açıklaması yaparak TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etti.

Açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının halkın yaşadığı gerçek yoksulluğu gizlediği belirtildi.

KESK adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak kendilerinin de paylarına düşeni aldıklarını söyledi.

2025 yılının asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine emeği ile geçinen milyonlar için, adeta bir kâbus yılı olduğunu vurgulayan Sırma, “Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. Ülkeyi yönetenler yıllardır çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni verileri resmi enflasyon olarak açıkladılar. Maaş artışlarımızı TÜİK’’in bu sahte verileri ile sınırladılar. Böylece bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan, bizleri, emeği ile geçim mücadelesi veren milyonları her geçen gün daha fazla yoksullaştırdılar, sefalete ittiler.” ifadesini kullandı.