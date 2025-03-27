Yozgat’ta devam eden U 14 grup birinciliğinde temsilcimiz Vefaspor gruba galibiyet ile başladı.

Grupta ilk günü bay geçen Vefaspor dün ilk maçında Ankara Başkent Kartallarspor’a 2-1 mağlup olan Nevşehirgücü ile karşılaştı.

Rakibi önünde ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Vefaspor rakibini 3-1 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Vefaspor’u galibiyete Melih’in 2 ve Elvan’ın golleri ile iyi bir başlangıç yaptı.

Vefaspor bugün saat 16’da finale yükselmek için Başkent Kartallarspor ile karşılaşacak.

Vefaspor bugün kazanması halinde grup birincisi olarak yarın diğer gruptan gelecek rakibi ile yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecek. Bugünki maçı kazanan takım finale yükselecek. Berabere bitmesi halinde ise penaltı atışları finale yükselen takımı belirleyecek.