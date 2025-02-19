U 15 Liginde şampiyon beklendiği gibi son maça kaldı.

Final Grubunda beşinci maçlar sonunda aynı puana sahip Vefa Gençlikspor ve Mimar Sinanspor takımlarının yarın oynayacağı maç ya şampiyonu belirleyecek yada baraj maçına kalacak.

U 15 Final Grubunda beşinci maçlarında Vefa Gençlikspor, Gençlerbirliği’ni 4-0 yenerken Mimar Sinanspor ise Osmancık Belediyespor’u 6-1 yenerek dördüncü galibiyetlerini aldılar.

İki takımda son maça aynı puanla çıkacak. 13’er puanlı iki takımın yarın oynayacakları maçta kazanan takım şampiyon olurken kaybeden takım ise ikinci olacak.

Bu maçın berabere bitmesi halinde ise şampiyonu belirlemek için iki takımın arasında oynayacağı baraj maçı şampiyonu belirleyecek.