Veteranlar Basketbol Liginde yarı finalistler belli oldu.

Yedi takımın çift devreli lig statüsünde mücadele ettiği Veteranlar Basketbol il birinciliğinde Gelişim Basketbol ilk sırada tamamlarken Erdemli Tarım Basketbol ikinci Bastonu Basketbol Kulübü üçüncü Merkez Elektirik Basketbol ise dördüncü olarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandılar.

Lig etabını birinci olarak tamamlayan Gelişim Basketbol takımı Burak Yalçın, Mustafa Metin, Burak Coşkun, İhsan Kantar, Kudret Başkaya, Furkan Akoğlu, Salih Hoş, Osman Can Sinem, Sadık Emre Çakır ve Osman Haturlu’dan oluşan kadrosu ile lig etabını dördüncü olarak tamamlayan Merkez Elektrik takımı ile yarı finalde karşılaşacak.

Merkez Elektrik takımı Ömer Faruk Karaca, Oktay Çakmak, Emre Sır, Anıl Yıldırım, Melih Ejder, Sefa Sezikli, Mustafa Demiray, Kubilay Özden, Ömer Buğra Öz ve Ertuğrul Furkan Seyrek’li kadrosu ile yarı final maçını 14 mart cuma akşamı saat 21’de karşılaşacaklar.

Lig etabını ikinci olarak tamamlayan Erdemli Tarım Makina takımı Teoman Coşkun, Efe Gürkan, İbrahim İncekara, CemDoğan, Münip Kaplan, Engin Göktepe, Mehmet Selimoğlu, Kayahan Menteşe, Onur Tuzcu ve Turgut Demirtaş’lı kadrosu ile lig üçüncü olarak tamamlayan Bastonu Basketbol takımı Ömer Can Erişen, Ahmet Katipoğlu, Okan Demirezen, Cihat Olur, Uğur Karaveli, Mert Karaca, Mustafa Sayat, Kuter Karakaşlı, Selahattih Al, Mustafa Haboğlu, Muharrem Özden ve Duran Atmaca’dan oluşan takımı ile ikinci finalisti belirlemek için karşılaşacaklar. Bu maç ise 15 Mart cumartesi günü saat 21’de karşılaşacaklar.