Badminton’da U 15 Türkiye Şampiiyonasında Çorumlu sporculardan iki altın iki gümüş madalya.

Hatay’da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Çorum SEM sporcusu Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden yetişen ve ve bu ay Develi Gençlikspor Kulübüne transfer olan Yağmur Kocak şampiyonayı iki altın madalya ile tamamladı.

19-23 Haziran tarihleri arasında Hatay’da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Yağmur Koçak tek kadınlarda tüm rakipleri yenerek şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yağmur Koçak karışık çiftler kategorisinde Erzincan İl Özel İdarespor kulübünden Kağan Erçetin ile birlikte yine tüm rakiplerini yenerek ikinci altın madalyasını kazandı.

Çorum SEM sporcusu ve Osmancık Barış Boyar Badmintan Akademi kulübünden Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi çift erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Osmancık Barış Boyar Badmintan Akademi kulübü Başkanı ve Federasyon Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar ekonomik olarak buldukları destek doğrultusunda çalıştıklarını ve alt yapıya önem verdiklerini belirterek teklif gelen sporcuları ise başka kulüplere transfer ettiklerini söyledi. Bu noktada sporcularımıza güvenerek transferlerini gerçekleştiren Develi Gençlikspor İlçe Müdürlüğü ve Spor Kulübü yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Boyar, spora ve sporculara verdikleri katkılardan dolayı Federasyon Başkanı Ercan Yıldız’a ve Yönetim Kuruluna, Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, İlçe Kaymakamı Furkan Duman’a Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.