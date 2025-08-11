Dün hayatını kaybeden Çorum’un tanınan ve sevilen esnaflarından Kısmet Çay Ocağı sahibi ve Çorum Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği kurucusu Yaşar Dinç son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Yaşar Dinç’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.