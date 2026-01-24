Kadınlar Voleybol 2. liginde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Osmancık Belediyespor son antrenmanının ardından dağıldı.

Antrenör Ümit Gökgöz hedefledikleri play-off’a ulaşamadıkları için üzgün olduklarını ancak alt yapı sporcuları ve yeni transferlerinin performansından son derece memmun olduğunu söyledi.

Gökgöz yeni sezona çok daha güçlü gireceklerini ve play-off hedefi ile hazırlıklarına şimdiden başlayacaklarını belirterek son antrenmanın ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: ‘Sezonun son A Takım antrenmanını yaptık. Bu haftasonu oynayacağımız Beşikdüzü maçına rakibimizin maça çıkmaması sonucu lig sezonunu tamamlamış olduk. Çok yorucu ve uzun bir sezon oldu. Kilometrelerce yol gittik geldik. Çok uzak deplasmanlarda maça çıktık. Çok istedik play off'lara kalalım ama maalesef olmadı.

Sezonu üçüncü ırada tamamladık. İlk 2 sıradaki rakiplerimiz dışındaki tüm takımlara karşı iç sahada ve deplasmanda üstünlük sağladık. Bunu başaran tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bu sezon yaptığımız transferlerden hem performans hem karakter hemde altyapıdaki kızlarımıza verdikleri destekten dolayı çok memnun kaldık.

Tüm transferlerimize ayrıca teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezon şimdiden çok daha iyi bir ekip olacağımıza ve play off un en büyük adayı olacağımızın sözünü herkese veriyoruz. Artık önümüzde il şampiyonu olan Genç ve Yıldız takımlarımızın grup maçları var. Tüm gücümüze bu maçlara hazırlanıp hedefimiz olan Türkiye Finallerine katılmak istiyoruz.

Son olarak bize her türlü desteği veren her daim yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Furkan Duman’a Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör'e, Kulüp Başkanımız Emrah Tüysüz’e Yönetim Kurulu Üyelerimize ve büyük Osmancık Belediyespor taraftarlarına teknik ekibimiz ve sporcularımız adına sonsuz teşekkürler’ dedi.