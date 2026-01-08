Çorum FK'nın 34 yaşındaki tecrübeli sol beki Erkan Kaş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Kaş, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak adına takım halinde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Antalya kampının da oldukça verimli geçtiğini söyleyen Kaş, “Hocalarımız gerekli yüklemeyi yaparak bizi bu hedefe hazır hale getiriyor. Takımımız zaten isim isim bakılınca çok iyiydik. Şimdi yeni transferlerle daha iyi duruma geldik. Güçlü bir takımdık daha da güçlendiğimizi düşünüyorum. Sezon başında bu takım kurulurken başkanımız bize şampiyonluk istediğini söyledi. Bizde bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem başkanımızı, hem de taraftarımızı bu yolda mutlu sona ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu yollardan defalarca geçmiş bir hocamız var. Bizde hocamızın bize söylediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman istediklerimizi yapamasak da hocamızın direktifleri doğrultusunda çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı