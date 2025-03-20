Amasya’da devam eden okullu yıldızlar futbol grup birinciliğinde Çorum Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yarı final için bugün Ankara TED ile karşılaşacak.

Antrenör Mustafa İdikut yönetimindeki Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Emir, Mücahit, Ege, Melih, Yusuf, Elvan, Kadir, Gazi, Enes, Muhammed, Kaan, Yusuf Emir, Berkay ve Fatih’li kadrosu ile mücadele ettiği Amasya grup maçlarında ilk karşılaşmada Ordu şampiyonunu 2-1 yendi. Grubunda ikinci maçında dün Karabük ile karşılaşan Yıldırım Beyazıt bu maçıda 4-2 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu grup birinciliği için bugün saat 17.00’de Ankara TED ile karşılaşacak.

Bu maçı kazanması halinde grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselecek.