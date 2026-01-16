Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliğinde erkeklerde Özel Bahçeşehir Koleji kadınlarda ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu takımları şampiyonluğu kazandı.

Yeni Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde erkeklerde altı okuldan 18, kadınlarda ise 8 takımdan 24 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda tüm maçlarını kazanan Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu antrenörler Zakir Ardahanlı ve Mesut Kuşgöz yönetiminde Asaf Rüzgar Güvenli, Ahmet Çelik, Berat Özdemir ve Gurur Kendirci’den oluşan kadrosu ile şampiyonluğu kazanırken Özel Ted Koleji Ortaokulu ikinci olurken Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü İskilip Atatürk Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Kadınlarda ise sekiz takımın mücadelesi sonunda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu antrenör İsmail Kılıç yönetiminde Elif Gül Alaçam, Elif Nur Koç ve Elif Purtul’dan oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazanırken Alaca Ortaokulu ikinci Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu üçüncü Alaca Fatih Ortaokulu takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Erkeklerde ilk iki sırayı alan Bahçeşehir Koleji ile ikinci olan Özel TED Koleci ve kızlarda ise şampiyon Yıldırım Beyazıt ilimizi gruplarda temsil edecekler.