Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 31 Ocak Cumartesi günü oynanan Arca Çorum FK-Keçiörengücü maçında “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca Çorum FK'nın PFDK'ya sevkine karar verdi.

1.Lig'de ayrıca Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK, SMS Grup Sarıyer, Boluspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Eminevim Ümraniyespor da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

1.Lig'de Amedspor'un futbolcusu Çekdar Orhan, “ideolojik propaganda yapması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.