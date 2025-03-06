Floor Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin branşa verdikleri destekten dolay Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva’ya plaket verdi.

İlimizde dört gün süren LiseliGençler Curling Bölge birinciliği sonunda düzenlenen ödül töreninde Curling İl Temsilcisi ve aynı zamanda Federasyon Merkez Hakem Kurulu üyesi Şeyda Zengin Curling’e verdikleri destekten dolayı Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva’ya plaket verdi.