1. Amatör Küme’de üçüncü maçlar sonunda beklendiği gibi Mimar Sinan ve Sungurlu Belediyespor yollarına kayıpsız devam ediyor. İki takım rakiplerine gol yağdırmaya devam ediyorlar.

Mimar Sinanspor ve Sungurlu Belediyespor rakip fileleri gol yağdırırken kalelerinide gole kapattılar. Mimar Sinan üçüncü maçından da gol yemeden galibiyet ile ayrılırken Sungurlu Belediyespor ilk golü bu hafta yedi. Ligde ilk üç hafta sonunda beraberlik çıkmaması ise diğer ilinç bir istatistik.

Mimar Sinanspor, Dodurga Belediye Beyliğispor karşısında bir saat içinde 9-0 gibi farklı skoru yakalarken sahadan da 10-0 galip ayrılarak üç maç sonunda rakip filelere 18 gol atarken henüz kalesinde gol görmedi.

Sungurlu Belediyespor ise Ulukavakspor deplasmanında rakibini 6-1’lik skorla yenerek üçüncü maçınıda kazandı ve rakip filelere 16 gol atarken bu sezon ilk golü yedi. Haftanın diğer maçında ise Alaca Belediyespor evinde İskilipspor’u 4-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Ligde dördüncü hafta maçları pazar günü oynanacak. Kuşkusuz haftanın kritik maçında şampiyonluğun iki adayı Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinan takımları sezonun ilk finalinde Sungurlu’da karşılaşacaklar.