Sungurlulu güreşçi Mert İlbars, Antalya-Kemer’de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda, grekoromen stil 60 kiloda şampiyon olurken, Çorumlu güreşçilerden Rıfat Eren Gıdak ise ikinciliği elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya-Kemer’de, Türk güreşinin efsane isimlerinden Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın anısına düzenlenen Uluslararası Turnuvada milli mayoyu giyen Sungurlulu güreşçi Mert İlbars şampiyon oldu.

Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Rusya, Kazakistan ve İran’dan sporcuların katılımıyla düzenlenen turnuvada, grekoromen stil 60 kiloda milli mayo ile Türkiye’yi temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, Finalde bir başka Türk güreşçi Mustafa Sağlam’ı yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Turnuvada, serbest stil 97 kiloda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak ise ikinciliği elde etti. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Rıfat Eren, İranlı güreşçi Abolfazl Davoud Babaloo ile çıktığı şampiyonluk maçını kaybetti ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.