Beltaş 1. Amatör Küme’de ilk yarı bir erteleme maçı dışında tamamlandı.

Liderlik koltuğuna maç fazlası ile iki Alaca takımı aynı puanla çıktılar.

Alacagücüspor sahasında konuk ettiği Gülabibeyspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ile ilk yarıdaki dördüncü galibiyetini aldı ve 15 puana ilk yarıyı averajla lider olarak tamamladı.

Diğer Alaca takımı Belediyespor ise İskilipgücüsüspor deplasmanında gol şov yaparak 8-2 galip geldi ve dördüncü üç puanla ilk yarıyı 15 puanla zirve ortağı olarak tamamladı.

Haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçında ise Ulukavakspor, Osmancıkgücüspor deplasmanında altın buldu. Son bölümü büyük heyecana sahne olan maçta Ulukavakspor 1-0 üstünlüğü yakaladı iki takımda bu bölümü 10’ar kişi oynarken son dakikada gelen golün ardından ise Osmancıkgücü iki futbolcusu daha atılınca ev sahibi takım maçı 8 kişi tamamladı.

Ulukavakspor kritik maçta deplasmanda 2-0 kazanarak ilk galibiyetini alarak ligde son sıradan ilk yarının son haftasında kurtardı.

Ligde bu hafta sonu maç oynanmayacak. İlk yarının son haftasında ertelenen Kültürspor ile İskilipspor takımları 9 Mart pazar günü saat 14’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar,