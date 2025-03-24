TBMM 23 Nisan Tenis Turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Tenis İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva hava şartları olumsuz olduğu için Tevfik Kış Spor Salonunda yapıldı.

17-21 Mart tarihlerinde yapılan turnuvada 16 kız, 6 erkek sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Selen Taşkırdı tüm rakiplerini yenerek birinci olurken Yankı Çöp ikinciliği Nil Tokatlı üçüncülüğü Elifsu Cam ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Erkeklerde ise Fehim Eren Koldaş birinci olurken Muhammed Hasan Şahin ikinci Çınar Çağrı Serçe üçüncü Ahmet Umut Asatay dördüncü oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin madalyalarını Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan tarafından verildi.