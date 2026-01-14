Arca Çorum FK’da Kadir Seven’in Belçika’ya transferi konusunda görüşmelerin sona gelindiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Giresunspor’dan 10 milyon bonservis bedeli ücreti ödenerek transfer edilen Kadir Seven kırmızı siyahlı takımda geçen sezon forma giydi.

Bu sezon bahis soruşturmasında ceza alması nedeni ile forma giyemeyen Kadir Seven için Belçika Pro Lig ekibi Zulte Waragen genç futbolcu ise kırmızı siyahlı kulübe resmi teklifte bulundu.

Kamuoyunda konuşulan 300 bin Euronun çok üzerinde bir bonservis bedeli teklif eden Belçika takımı ile Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu’nun görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Dünden itibaren takımdan ayrı olarak çalışma yapan Kadir Seven’in bu anlaşmanın olmasını beklediği öğrenildi.

Başkan Baran Korkmazoğlu’nun anlaşmayı bu hafta içinde tamamlaması ve genç futbolcunun Belçika takımı Zulte Waragen’e resmi imza atmak için Çorum’dan ayrılması bekleniyor.