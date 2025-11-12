Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta Belediye Meclisinde onaylanan 2026 yılı bütçesini eleştirdi.

Afet risklerinin ve deprem felaketlerinin yaşandığı bir ülkede, belediyenin hayati öneme sahip olan Afet İşleri Müdürlüğü’ne 7 milyon TL gibi cüzi bir bütçe ayırılırken, tamamen tanıtım ve iletişim faaliyetlerine odaklanan Basın Yayın ve Halkla İlişkilere 76 milyon TL ayırılmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Günde 3 videosu, tiktok’u ve afişleri olan belediye başkanı figürü üzerinden, 76 milyon TL’lik bütçenin büyük bir kısmının, sadece başkanın kişisel tanıtımına harcandığını göstermektedir. Halkın parasıyla bu devasa harcama, halkın ihtiyaçlarını çözmeye, çevre yatırımı gibi kullandığı ve belediyenin asıl hizmet üretme gücünden uzaklaştığı görülmektedir. Bu bütçenin kötüye kullanılmasıdır. Halkın parası, halkın asli ihtiyaçları yerine siyasi çıkar için kullanılmaktadır. Bu bütçe, Çorum halkına değil, sadece ve sadece makam sahiplerinin vitrinine hizmet etmektedir. Çorum Belediyesi 2026 bütçesini arka planda afetler karşısında kırılgan ve hazırlıksız bırakmaktadır. Bu bütçe, görüneni güzelleştirme hedeflenirken, görünmeyen ve hayati tehlike arz eden riskleri bütçe dışı bırakarak Çorum halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.