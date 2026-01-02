1. Amatör Küme’de mücadele eden Alaca Belediyespor’da Başkan Oktay Yelkuvan kulübü sponsorluk desteği veren firmaları ziyaret ederek forma hediye etti.

Alaca Belediye Başkanı Oktay Yelkuvan yeni sezonda kulübü göğüs sponsoru olan Er-Yap / Tamtay İnşaat firmasına, futbol takımına sırt sponsoru olan Çağdaş Tohumculuk firmasına, şort sponsoru olan Şirin Un’a, futbol takımına kol sponsoru olan Arçelik Yasin Gürses Ticaret’e, kol sponsoru olan Karakoç Kuyumculuk firma yetkililerine kulüp forması hediye etti.

Başkan Yelkuvon, Alaca Belediyespor’a maddi ve manevi destekte bulunan firma yetkililerine teşekkür etti ve ilçede gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak için bu desteklerin önemine dikkat çekti.