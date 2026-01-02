Liseli Genç Kızlar Badminton il birinciliğinde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde üçü Osmancık’tan biri merkezden dört takım mücadele etti.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Afra Güngör, Tuana Eken, Kübra Nur Çapan, Azize Nur Erul ve Hatice Hüsna Balcı’dan oluşan kadrosu ile yaptığı üç maçını da kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikincilik kupasını aldı.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir galibiyet iki mağlubiyet alarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

İl birinciliğine merkezden katılan tek takım olan Eti Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.

Şampiyon olan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.